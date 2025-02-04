В Крыму продадут санаторий «Форос»

Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.