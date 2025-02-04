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В Крыму продадут санаторий "Форос"
фото: © Портал "ГИС. Торги"

В Крыму продадут санаторий «Форос»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:53 04.02.2025

В Крыму на торги за 211 миллионов рублей выставили санаторий «Форос», принадлежащий когда-то украинскому олигарху Игорю Коломойскому*. Информация о проведении аукциона появилась на портале «ГИС. Торги».

На торги недвижимость выставила Распорядительная дирекция имущества Республики Крым.

Нежилые здания, гаражи, сараи, летние кухни и подпорные стены продадут на аукционе единым лотом, всего насчитывается 35 объектов. Имущество находится по адресу: Ялта, улица Космонавтов, 10.

Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов сообщал РИА Новости Крым, что в республике с начала 2024 года национализировали более чем 300 объектов украинских олигархов и недружественно настроенных в отношении России украинских бизнесменов. Также он сообщал, что украинские олигархи лишились наиболее крупных крымских активов.

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