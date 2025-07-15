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Новости Республики
В Крыму продажа национализированных объектов принесла 2.2 млрд рублей
фото: © РИА Новости . Сергей Мальгавко

В Крыму продажа национализированных объектов принесла 2.2 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 15.07.2025

В бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Имущество врагов Крыма и России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. Так, за первое полугодие 2025 года продано 25 национализированных объектов. Благодаря этому в бюджет Крыма поступило более 2,2 млрд рублей, — написал он в своем Telegram-канале.

Константинов напомнил, что полученные средства направляются на развитие республики, на поддержку крымских бойцов и их семей.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что в Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов. В собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия. Среди известных людей, чье имущество подпало под национализацию, Зеленский, Яценюк, Коломойский (ред: — внесен в российский список террористов и экстремистов), Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев.

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источник: РИА Новости Крым 

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