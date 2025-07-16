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В Крыму продлено ограничение на посещение лесов
фото: pikist.com

В Крыму продлено ограничение на посещение лесов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:30 16.07.2025

В лесах Крыма продлено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств из-за угрозы пожаров, сообщает минприроды РК.

На территории земель лесного фонда Республики Крым продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Главная цель – обеспечение пожарной безопасности, – говорится в публикации.

В этот период в лесах и природных экосистемах запрещено разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, бытовые отходы, порубочные остатки. Также нельзя заниматься газосварочными работами. Для туристов организованы разрешенные для посещения места отдыха, ознакомиться со списком можно по ссылке.

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Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая. Соответствующий приказ опубликован Минэкологии и природных ресурсов РК. Кроме того, с 1 мая в регионе объявлен особый противопожарный режим.

В Севастополе этот режим введен с 16 июня. За нарушения правил предусмотрена ответственность.

источник: РИА Новости Крым

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