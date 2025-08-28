Прямо сейчас:
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов ещё на 21 день
фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов ещё на 21 день

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 10:53 28.08.2025

С целью предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха  граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что  с 1 мая 2025 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

источник: пресс-служба МЧС Крыма

Просмотры: 8

