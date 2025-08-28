МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 1 мая 2025 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим .

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов ещё на 21 день

