В Крыму продлили ограничение на посещение лесов ещё на 21 день

С целью предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым приказом Минэкологии Крыма с 27 августа по 16 сентября продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.
Посещение лесов ограничено за исключением мест отдыха граждан, указанных в приложении № 2, вышеуказанного приказа.
МЧС Республики Крым напоминает о том, что с 1 мая 2025 года на территории полуострова введен особый противопожарный режим.
В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать по единому номеру вызова экстренных служб – 112.
источник: пресс-служба МЧС Крыма
