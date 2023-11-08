В Крыму продолжает действовать особый противопoжарный режим

Конный рейд МЧС.

В ГУ МЧС России по РК напомнили: на территории полуострова продолжает действовать особый противопoжарный режим. За соблюдением его требований следят сотрудники МЧС России. Ежедневно они проводят профилактические мероприятия, и разъясняют гражданам требования пожарной безопасности, действующие запреты и штрафы, предусмотренные в этот период.

В эти выходные дни инспекторы Симферопольского отдела надзорной деятельности провели совместный конный рейд с добровольцами из Крымского казачьего округа Черноморского казачьего войска. Маршрут патрулирования охватил пять километров территории Симферопольского водохранилища. Этот район был выбран не случайно. Круглый год именно сюда приезжают крымчане для отдыха на природе.

В ходе рейда сотрудники МЧС России проверили соблюдение правил особого противопожарного режима, и запрета на разведение костров в лесах и прилегающих территориях. Гражданам напомнили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели активно сотрудничают с казаками и волонтёрами в деле предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Добровольцы предоставляют лошадей для сотрудников МЧС России с целью совместного мониторинга обстановки в труднодоступных местах горной и лесной местности. Кроме того, казаки в составе добровольных пожарных команд проводят подворные обходы, разъясняют населению правила, ведут мониторинг возгораний, а также выезжают на тушение пожаров.