В Крыму продолжается акция «Вода — безопасная территория»

В Крыму проводится профилактическая акция «Вода — безопасная территория», ее цель — профилактика несчастных случаях на водных объектах.

Сотрудники инспекторских подразделений центра ГИМС МЧС России по Республике Крым ежедневно проводят профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества происшествий на воде, повышение социальной сознательности отдыхающих.

В рамках акции инспекторы ГИМС напоминают жителям и гостям полуострова о правилах безопасного отдыха, а именно о том, что:

— запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность.

— опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться камни, коряги, металлические прутья и т.д.;

— не следует купаться в местах, где есть водоросли или тина;

— нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;

— запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;

— нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;

— при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца;

В чрезвычайном ведомстве акцентировали:

С начала года в Крыму произошло 13 происшествий на водных объектах, где погибли 9 человек, спасено 3.

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