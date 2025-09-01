В Крыму продолжается лето — море по-прежнему теплое. Где самое теплое?

Прямо сейчас:
Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:00 01.09.2025

Купальный сезон в Крыму продолжается: комфортная температура морской воды сохранится еще не одну неделю. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, на сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. На остальных курортных направлениях температура также остается приятной.

На Восточном побережье 24 градуса, это район Феодосии. Западное побережье, в Евпатории и Николаевке, а также на Южном берегу Крыма тоже 24, – перечислила эксперт.

Любецкая добавила, что кратковременные дожди, которые пройдут над полуостровом в понедельник и вторник, не повлияют на температуру морской воды. Температурный фон воздуха также будет способствовать продолжению курортного сезона: в ближайшие пару недель средние показатели днем будут достигать 24-29 градусов, ночью – 15-22. Сильной жары, достигающей 38-40 градусов, больше не ожидается.

Будет продолжение сезона, температуры остаются комфортными. Пусть люди отдыхают в Крыму с удовольствием, – отметила начальник республиканского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру., приезжающие в Крым туристы чаще выбирают Южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 11

