В Крыму продолжается лето — море по-прежнему теплое. Где самое теплое?

По ее словам, на сегодняшний день самые высокие показатели температуры воды зафиксированы у берегов Севастополя и на побережье Азовского моря – 25 градусов. На остальных курортных направлениях температура также остается приятной.

На Восточном побережье 24 градуса, это район Феодосии. Западное побережье, в Евпатории и Николаевке, а также на Южном берегу Крыма тоже 24, – перечислила эксперт.

Любецкая добавила, что кратковременные дожди, которые пройдут над полуостровом в понедельник и вторник, не повлияют на температуру морской воды. Температурный фон воздуха также будет способствовать продолжению курортного сезона: в ближайшие пару недель средние показатели днем будут достигать 24-29 градусов, ночью – 15-22. Сильной жары, достигающей 38-40 градусов, больше не ожидается.

Будет продолжение сезона, температуры остаются комфортными. Пусть люди отдыхают в Крыму с удовольствием, – отметила начальник республиканского гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-3 направления для осеннего отдыха. По данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру., приезжающие в Крым туристы чаще выбирают Южный берег, а именно – Ялту. Этот город и занял третье место в списке, собрав 6% бронирований.

источник: РИА Новости Крым