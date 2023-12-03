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В у продолжается ликвидация последствий шторма
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Крыму продолжается ликвидация последствий шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 03.12.2023

Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением опасных метеоявлений. По состоянию на 2 декабря оставались отключенными от электроэнергии порядка 648 абонентов. Из них 248 – по старым заявкам, остальные по новым заявкам. Для ликвидации задействовано 130 бригад, запланировано наращивание до 180.  Газоснабжение и водоснабжение подается в полном объеме.

Освобождено от воды 74 частных домовладений ( ЧДВ), 2 МКД,  38  дачных строений. Остаются подтопленными 85  ЧДВ,  22 дачных строения и 110 приусадебных участков.  Благодаря предпринятым мерам  на ул. Симферопольской и Лиманной в ГО Евпатория  зафиксировано  значительное снижение общего уровня воды. Тем не менее  на сегодня он  остается 10 -15 см.

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В п. Прибрежное  также были предприняты меры по отрывке траншеи, благодаря чему за ночь уровень воды снизился на 15 см.

Более 2800 деревьев по Крыму оказались повалены. Для уборки  остается около 580  деревьев.  Продолжается работа по восстановлению дорожного полотна в с. Морское. Движение организовано в реверсном режиме.  Расчет ущерба продолжается.  Сил и средств достаточно. На сегодня задействовано около 2500 тыс. человек, 250 ед. техники, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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