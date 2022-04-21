В Крыму продолжается мониторинг проблемных вопросов муниципальных образований

Решать проблемы оперативно? Было бы желание…

Как сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, в Крыму продолжается работа по мониторингу проблемных вопросов муниципальных образований. В городском округе Симферополь проведен обход 2 704 многоквартирных домов и 807 улиц частного сектора. Работой 32 управляющих компаний удовлетворены более 40% жителей, не удовлетворены – 47%. Почти 60% жителей города тарифы устраивают и 35% – не устраивают…

За цифрами – мнения людей.

По информации большинства старших по домам, представители администрации не регулярно встрчаются с жителями МКД. В то же время улучшается ситуация с уборкой и вывозом мусора в Симферополе, жители удовлетворены работой коммунальных служб, — рассказал Юрий Гоцанюк.

В частном секторе Симферополя, сообщил премьер, основные проблемы связаны с отсутствием централизованной канализации, наружного освещения, ливневой канализации и состоянием автомобильных дорог.

На 596 улицах отсутствует централизованная канализация, на 64 улицах обеспеченных центральным водоснабжением, наблюдаются ярко выраженные проблемы с водопроводными сетями, связанные с износом сетей. Почти 80% дорог в частном секторе находятся в неудовлетворительном состоянии. Как первоочередная мера – выполняются мероприятия по грейдированию грунтовых дорог. На сегодняшний день профилировано более 13 км дорог в частном секторе — Каменка, Белое-4, — сказал Юрий Гоцанюк.

Около 60% улиц требуют решения проблем с освещением в темное время суток.

На 44 улицах жители жаловались на отсутствие газификации. Данная проблема решается в рамках исполнения перечня поручений Президента РФ. Люди проинформированы, налажено межведомственное взаимодействие. Эти вопросы на контроле у администрации города. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется регулярно. Также организован вывоз мусора с улиц путем подворового сбора один раз в неделю. Жители просят добавить контейнеры для мусора либо «лодку», — отметил Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, около 95% жителей Симферополя положительно оценивают работу ресурсоснабжающих компаний ‒ ГУП РК «Вода Крыма», ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымтеплокоммунэрго» и ГУП РК «Крымгазсети».

С общественным транспортом не все так гладко. На его работу в крымской столице немало нареканий.

Есть замечания по работе отдельных маршрутов. В частности поступали жалобы на расписание общественного транспорта по маршрутам 8, 12, 12А, 30, 98. Также жители столицы просили рассмотреть возможность увеличения количества автобусов, работающих по маршрутам № 4, 99, 64, 49 и № 91. С перевозчиками уже проведена работа. На маршруты дополнительно выделено 30 автобусов, — уточнил глава Совмина РК.

Симферопольцы также жалуются на мусор и грязь у бордюров и обочин городских дорог.

Наиболее неприемлемая ситуация на улицах Куйбышева, со стороны Абдала, Кара-Дениз и Маршала Жукова. Коммунальные службы на данный момент существенно усилили работу в этом направлении. На уборку улично-дорожной сети выведено четыре экипажа ручной уборки и пять поливомоечных коммунально-дорожных машин. Дополнительно заключается контракт на уборку улично-дорожной сети, в рамках которого уже привлечено 80 человек, а также заключен контракт на уборку «серых зон», в рамках которого привлечено 90 человек, — уточнил Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, при заинтересованном и ответственном подходе многие проблемы решаются достаточно быстро без привлечения дополнительных бюджетных денег. Было бы желание…