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В Крыму продолжается программа детского туристического кешбэка  

В Крыму продолжается программа детского туристического кешбэка  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:29 19.04.2022

В 2022 году в Крыму реализуется программа по стимулированию доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления. Старт продаж состоялся в ночь на 31 марта 2022 года, с возможностью получения туристического кешбэка при оплате путевки до 31 августа 2022 года.

Как уточнили в министерстве образования РК, для участия в программе необходимо обратить внимание на ряд важных моментов.

  1. Размещение детей должно быть в организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;
  2. Выплата осуществляется в размере 50 % от стоимости одной туристской услуги на одну банковскую карту национального платежного инструмента, но не более 20 000 рублей за одну трансакцию;
  3. Получатель субсидии не вправе претендовать на ее получение в случае, если стоимость туристской путевки полностью или частично оплачена за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Фото и материалы: пресс-служба министерства образования, науки и молодежи РК.


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