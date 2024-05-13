В Крыму продолжается проведение комплексных кадастровых работ

В период с 08 апреля 2024 года по 15 декабря 2024 года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа Симферополь и Симферопольского района, а именно: Укромновского, Мазанского, Мирновского, Трудовского и Чистенского сельских поселений будут произведены комплексные кадастровые работы.

Результатом их выполнения является карта-план, в которой содержатся все необходимые сведения, используемые для кадастрового учета: данные о земельных участках, незавершенных строительных объектах, сооружениях, зданиях, находящихся в пределах границ территории выполнения кадастровых работ, – разъяснила вице-премьер.

Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ осуществляется согласительной комиссией, формируемой органом местного самоуправления муниципального округа, городского округа или поселения. Проведение заседаний согласительных комиссий по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории вышеуказанных муниципальных образований планируется с июня по октябрь 2024 года.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК