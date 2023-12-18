В Крыму продолжается работа по компенсационным выплатам пострадавшим от стихии

Провёл снова очередное рабочее совещание о мерах, принимаемых по ликвидации последствий комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым.

Продолжается работа по компенсационным выплатам пострадавшим от стихии. Комиссией органа местного самоуправления осуществляется рассмотрение заявлений с выходом на место по адресу проживания заявителя в целях подтверждения фактов проживания в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС и нарушения условий жизнедеятельности. По результатам составляется заключение на одного или нескольких граждан, проживающих в одном жилом помещении, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Заявление на предоставление компенсационных выплат граждане могут подать в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры «Мои Документы», а также на портал Госуслуг.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым