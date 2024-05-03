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В у продолжается расследование дела по факту смертельного на железнодорожном переезде  
Фото: Следком

В Крыму продолжается расследование дела по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:09 03.05.2024

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 67-летнего жителя Джанкойского района, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, лишенным права управлять автомобилем (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом смертельном ДТП на железнодорожном переезде — ЗДЕСЬ.

Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что вечером 1 мая 67-летний водитель ВАЗ-2106 совершил выезд на регулируемый железнодорожный переезд ст. Богемка, оборудованный светофором и звуковым сигналом, допустив столкновение с локомотивом грузового поезда. В результате происшествия погиб 43-летний сын водителя. В настоящее время сам водитель, а также его 42-летняя сноха и 6-летняя внучка находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Установлено, что водитель в феврале текущего года был лишен права вождения транспортных средств в связи с нахождением за рулем в нетрезвом состоянии, — сообщили в Следкоме.

Следователем проведен тщательный осмотр места трагедии, назначены все необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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