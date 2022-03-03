В Крыму продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В крымских городах и районах ведется сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Принять участие в сборе гуманитарных принадлежностей необходимости может каждый желающий.
В качестве гуманитарной помощи могут быть продукты длительного хранения, сухпайки, бутилированная вода, сухое детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены, детские канцелярские принадлежности и игрушки, — отметили в миниформе РК.
Пункты приема гуманитарной помощи организованы по адресам:
Армянск:
- ул. Симферопольская, 8, II этаж (с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 тел. +79782074842);
- ул. Симферопольская, 4 (ЦКиД с 08.00 до 18.00);
- с. Суворово, ул. Таврическая, д. 52 (бывший сельский совет), вт.- суб., с 10:00 до 17:00.
Белогорск:
- ул. Симферопольская, д. 28/6 с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) («Торговая сеть «Белогорье», ответственное лицо – Барылина Лариса Константиновна. Справки по телефону: 9-15-15);
- ул. Луначарского, 37 (с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), на базе Белогорской общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Джанкой:
- ул. Ленина, 8, в помещении общественной приемной Партии «Единая Россия».
Джанкойский район:
- г.Джанкой, ул. Розы Люксембург, д. 16, в помещении общественной приемной партии «Единая Россия» (контактный телефон +79780346049).
Керчь:
- ул. Гагарина, 1, волонтерский штаб в местном отделении партии «Единая Россия». Время работы: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные дни – с 10.00 до 17.00;
- ул. Чкалова, 157, керченский офис Благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма» (тел. волонтеров +79787780839 Яна, +79789356568 Виктория), каждую субботу с 10.00 до 14.00.
Красногвардейский район:
- пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 3, пн.-пт. с 09.00 до 16.00. Также гуманитарную помощь можно оставить на базе администраций сельских поселений (контактный тел.+79787726500 – Елена).
Красноперекопск (время приема: пн–пт с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00):
- ул. Озерная,1;
- ул. Гекало,17.
Ленинский район:
- г. Щёлкино, д.46 («ДОБРОДЕЛ» здание администрации, возле аптеки, +7978-869-13-99), с 10.00 до 12.00;
- пгт. Ленино, ул.Пушкина, 35А (местное отделение партии «Единая Россия» +7978-035-93-60), с 10.00 до 16.00;
- пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 6 (администрация Лениновского сельского поселения, (036557) 4-02-39, 4-09-58).
Нижнегорский район:
- п. Нижнегорский, ул. Победы, 72 (тел. +79787705776).
Первомайский район:
- ул. Советская, 6, в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Раздольненский район:
- п.Раздольное, ул.Ленина, 5, здание администрации Раздольненского района, (контактный телефон: +79787643089);
- п.Раздольное, ул.Ленина, 51А, здание Дома ветеранов (контактный телефон: +79788567564).
Сакский район:
- г. Саки, ул. Революции, 2, помещение приемной Сакского местного районного отделения партии «Единая Россия»;
- 24 администрации сельских поселений Сакского района.
Симферополь:
- ул. Субхи, 4, администрация Центрального рынка (+79787131555);
- ул. Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка (+79788794249);
- ул. Залесская, 97, администрация Залесского рынка (+79787536068);
- ул. Аксакова, 7 (телефон: +7 978 752 14 62).
Симферопольский район:
- г. Симферополь, ул. Павленко, 1, администрация Симферопольского района (понедельник – пятница, с 09.00 до 16.00);
- с. Мирное, ул. Белова, 3, районный дом культуры (понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00);
- пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 51 (понедельник – пятница, с 10.00 до 16.00);
- с. Кольчугино, ул. Чехова, 15, Кольчугинский дом культуры (понедельник – воскресенье, с 8.00 до 20.00;
- с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8, Добровский дом культуры (вторник – пятница, с 09.00 до 17.00).
Судак:
- ул. Гвардейская, д. 3, на базе Общественной приемной Партии «Единая Россия»;
- с. Грушевка, ул. Советская, 46 (территориальный орган администрации города Судака в селах Грушевка, Переваловка, Холодовка);
- с. Морское, ул. Шевченко, 33 (территориальный орган администрации города Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье, Ворон);
- с. Веселое, ул. Ленина, 8 (территориальный орган администрации города Судака в селе Веселое);
- пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18 (территориальный орган администрации города Судака в поселке городского типа Новый Свет);
- с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18 (территориальный орган администрации города Судака в селах Солнечная долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное);
- с. Дачное, ул. Миндальная, 1а (Территориальный орган администрации города Судака в селах Дачное, Лесное).
Феодосия. Контактные телефоны – (36562) 2-22-68 или +7 (978) 973-89-82:
- пгт.Приморский, ул. Гагарина, д. 15;
- с.Береговое, ул. Приморская, д. 1;
- пгт.Коктебель, пер. Высотный, д. 1;
- с.Насыпное, ул. Первомайская, д. 10;
- пгт.Орджоникидзе, ул. Нахимова, д. 19, помещение 2-Н;
- с.Щебетовка, ул. Ленина, д. 26.
Ялта (пн-пт с 10.00 до 15.00):
- ул. Боткинская, 13А (тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01).
Фото: пресс-служба администрации Керчи.
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