В Крыму продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР

В крымских городах и районах ведется сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Принять участие в сборе гуманитарных принадлежностей необходимости может каждый желающий.

В качестве гуманитарной помощи могут быть продукты длительного хранения, сухпайки, бутилированная вода, сухое детское питание, постельные принадлежности, средства гигиены, детские канцелярские принадлежности и игрушки, — отметили в миниформе РК.

Пункты приема гуманитарной помощи организованы по адресам:

Армянск:

ул. Симферопольская, 8, II этаж (с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 тел. +79782074842);

ул. Симферопольская, 4 (ЦКиД с 08.00 до 18.00);

с. Суворово, ул. Таврическая, д. 52 (бывший сельский совет), вт.- суб., с 10:00 до 17:00.

Белогорск:

ул. Симферопольская, д. 28/6 с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) («Торговая сеть «Белогорье», ответственное лицо – Барылина Лариса Константиновна. Справки по телефону: 9-15-15);

ул. Луначарского, 37 (с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00), на базе Белогорской общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Джанкой:

ул. Ленина, 8, в помещении общественной приемной Партии «Единая Россия».

Джанкойский район:

г.Джанкой, ул. Розы Люксембург, д. 16, в помещении общественной приемной партии «Единая Россия» (контактный телефон +79780346049).

Керчь:

ул. Гагарина, 1, волонтерский штаб в местном отделении партии «Единая Россия». Время работы: в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в выходные дни – с 10.00 до 17.00;

ул. Чкалова, 157, керченский офис Благотворительного фонда «Добро мира – волонтеры Крыма» (тел. волонтеров +79787780839 Яна, +79789356568 Виктория), каждую субботу с 10.00 до 14.00.

Красногвардейский район:

пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, 3, пн.-пт. с 09.00 до 16.00. Также гуманитарную помощь можно оставить на базе администраций сельских поселений (контактный тел.+79787726500 – Елена).

Красноперекопск (время приема: пн–пт с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00):

ул. Озерная,1;

ул. Гекало,17.

Ленинский район:

г. Щёлкино, д.46 («ДОБРОДЕЛ» здание администрации, возле аптеки, +7978-869-13-99), с 10.00 до 12.00;

пгт. Ленино, ул.Пушкина, 35А (местное отделение партии «Единая Россия» +7978-035-93-60), с 10.00 до 16.00;

пгт. Ленино, ул. Дзержинского, 6 (администрация Лениновского сельского поселения, (036557) 4-02-39, 4-09-58).

Нижнегорский район:

п. Нижнегорский, ул. Победы, 72 (тел. +79787705776).

Первомайский район:

ул. Советская, 6, в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Раздольненский район:

п.Раздольное, ул.Ленина, 5, здание администрации Раздольненского района, (контактный телефон: +79787643089);

п.Раздольное, ул.Ленина, 51А, здание Дома ветеранов (контактный телефон: +79788567564).

Сакский район:

г. Саки, ул. Революции, 2, помещение приемной Сакского местного районного отделения партии «Единая Россия»;

24 администрации сельских поселений Сакского района.

Симферополь:

ул. Субхи, 4, администрация Центрального рынка (+79787131555);

ул. Киевская, 60, администрация Куйбышевского рынка (+79788794249);

ул. Залесская, 97, администрация Залесского рынка (+79787536068);

ул. Аксакова, 7 (телефон: +7 978 752 14 62).

Симферопольский район:

г. Симферополь, ул. Павленко, 1, администрация Симферопольского района (понедельник – пятница, с 09.00 до 16.00);

с. Мирное, ул. Белова, 3, районный дом культуры (понедельник – пятница, с 09.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 16.00);

пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 51 (понедельник – пятница, с 10.00 до 16.00);

с. Кольчугино, ул. Чехова, 15, Кольчугинский дом культуры (понедельник – воскресенье, с 8.00 до 20.00;

с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8, Добровский дом культуры (вторник – пятница, с 09.00 до 17.00).

Судак:

ул. Гвардейская, д. 3, на базе Общественной приемной Партии «Единая Россия»;

с. Грушевка, ул. Советская, 46 (территориальный орган администрации города Судака в селах Грушевка, Переваловка, Холодовка);

с. Морское, ул. Шевченко, 33 (территориальный орган администрации города Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье, Ворон);

с. Веселое, ул. Ленина, 8 (территориальный орган администрации города Судака в селе Веселое);

пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18 (территориальный орган администрации города Судака в поселке городского типа Новый Свет);

с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18 (территориальный орган администрации города Судака в селах Солнечная долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное);

с. Дачное, ул. Миндальная, 1а (Территориальный орган администрации города Судака в селах Дачное, Лесное).

Феодосия. Контактные телефоны – (36562) 2-22-68 или +7 (978) 973-89-82:

пгт.Приморский, ул. Гагарина, д. 15;

с.Береговое, ул. Приморская, д. 1;

пгт.Коктебель, пер. Высотный, д. 1;

с.Насыпное, ул. Первомайская, д. 10;

пгт.Орджоникидзе, ул. Нахимова, д. 19, помещение 2-Н;

с.Щебетовка, ул. Ленина, д. 26.

Ялта (пн-пт с 10.00 до 15.00):

ул. Боткинская, 13А (тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01).

Фото: пресс-служба администрации Керчи.

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