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В Крыму продолжатся региональные выплаты для пострадавших от коронавирусной инфекции сфер
Фото: rk.gov.ru

В Крыму продолжатся региональные выплаты для пострадавших от коронавирусной инфекции сфер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 19.01.2021

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с выплатой региональной субсидии предпринимателям и организациям в Крыму, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В Крыму продолжатся выплаты региональной субсидии для пострадавших от распространения коронавирусной инфекции сфер. Так, предприятия и индивидуальные предприниматели смогут получить такую меру поддержки в размере 12 130 рублей на каждого работника за период с июня по декабрь 2020 года, — рассказал Аксёнов.

По его словам, в первую очередь, эта мера поддержки коснется субъектов хозяйствования, деятельность которых была приостановлена или в указанный период была ограничена, а объем предоставленных услуг был снижен.

По данным Крымстата, были снижены объемы предоставления услуг в санаторно-курортных учреждениях, туристических агентствах, туроператоров, в общественном питании, в сферах культурно-развлекательного досуга, спорта и пассажирских перевозках.

Прием документов будет осуществляться с 1 февраля 2021 года по 31 марта 2021 года. Об условиях и формах подачи заявки будет сообщено дополнительно.

Также Сергей Аксёнов отметил, что количество работников получателя меры поддержки определяется пенсионным органом на основании данных из  отчетности за период с июня по декабрь 2020 года по состоянию на 1 февраля 2021 года.

В Крыму продолжатся региональные выплаты для пострадавших от коронавирусной инфекции сфер

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