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В Крыму продолжают модернизировать систему питьевого водоснабжения
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму продолжают модернизировать систему питьевого водоснабжения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:43 03.02.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о старте реализации ряда значимых проектов, направленных на улучшение систем питьевого водоснабжения и водоподготовки в регионе. В 2025 году на эти цели будет выделено 836,6 миллиона рублей в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вопросы надежного и гарантированного водоснабжения, обеспечения крымчан качественной питьевой водой — одна из приоритетных задач Правительства Крыма, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Среди ключевых мероприятий, которые начнутся в ближайшее время, он назвал реконструкцию канализационной насосной станции №2 в Алуште. Этот объект, по словам Гоцанюка, «играет важную роль в системе водоотведения курорта, так как перекачивает все городские стоки на очистные сооружения».

Также запланирован капитальный ремонт двух наиболее изношенных участков Евпаторийского водовода общей протяженностью 6,5 км.

В течение трех лет планируется заменить более 12 км трубопровода, что обеспечит стабильное и качественное водоснабжение для более чем 120 тысяч жителей региона, — говорит он.

Кроме того, в планах — капитальный ремонт участков водовода «Евпатория-Новоозерное-Мирный» общей протяженностью 9,5 км.

Эти проекты не только улучшат инфраструктуру, но и повысят качество жизни крымчан, — заключил председатель Совета министров.

В целом по программе модернизации коммунальной инфраструктуры за три года будет выделено более 3,6 миллиардов рублей, включая средства ГУП РК «Вода Крыма».

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

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