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В у продолжают оценивать масштаб ущерба, который причинила непогода. В Евпатории тоже
фото: пресс-служба Председателя Совета министра Республики Крым

В Крыму продолжают оценивать масштаб ущерба, который причинила непогода. В Евпатории тоже

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:40 28.11.2023

В Евпатории после опасных гидрометеорологических явлений были затоплены часть улиц и домов.

Сегодня с министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым был в Евпатории, обошли более 30 домов и часть улиц, которые были затоплены из-за погодных условий. В следствие прохождения опасных гидрометеорологических явлений на территории Евпатории по улице Симферопольская и Лиманная было подтоплено 93 частных домовладения, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юриа Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, ранее на территории города было эвакуировано более 200 человек.  Было привлечено от РСЧС 115 человек и 39 единиц техники.

Также было зафиксировано более 25 случаев  срыва крыш, около 40 поваленных деревьев, массовые обрывы проводов. Открыты два пункта временного размещения, частично люди размещены у родственников. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру «112», — отмечает Юрий Гоцанюк.

Также Председатель Правительства Крыма побывал в селе Прибрежное Сакского района. Из-за гидрометеорологических явлений были подтоплены улицы и дома.

МЧС Республики Крым проводится необходимая работа по ликвидации последствий ЧС. На территории Сакского района в следствие нагонной волны с моря произошло подтопление в селе Прибрежное 40 домов, 2 многоквартирных домов и 100 участков. На базе общежития Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО им. В.И. Вернадского был развернут пункт временного размещения, — говорит Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министра Республики Крым

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