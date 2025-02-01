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В Крыму продолжают разбираться с последствиями ЧС в Керченском проливе
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму продолжают разбираться с последствиями ЧС в Керченском проливе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 01.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева.

В ходе мероприятия стало известно, что работа по утилизации загрязненного грунта продолжается: всего в Краснодарском крае, Республике Крым и в городе Севастополе собрано более 177 тыс. т загрязненного песка и грунта. Из них порядка 42 тыс. т вывезено в специализированные организации, утилизировано уже более 2,7 т.

Сообщается, что после полной откачки мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239» начаты работы по демонтажу части судна, находящегося на мели в районе мыса Панагия. Согласно утвержденному проекту работы планируется завершить до 31 марта.

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Также вместе с научным сообществом и производственными компаниями проводится детальный анализ сценариев подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212».

Кроме того, на заседании были заслушаны доклады МЧС, Минтранса, Минприроды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства и других об актуальной ситуации в зоне ЧС.

СПРАВКА. Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов, 26 декабря был присвоен федеральный статус.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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