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В у продолжают собирать заявления от граждан, пострадавших от ноябрьского шторма
Фото: rk.gov.ru

В Крыму продолжают собирать заявления от граждан, пострадавших от ноябрьского шторма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 20:52 18.12.2023

В Крыму власти торопят граждан, пострадавших от ноябрьского шторма, оформить компенсационные выплаты. Работу по определению ущерба планируется завершить до 20 декабря.

Граждане, пострадавшие в результате ЧС в Республике Крым, обращаются за получением компенсационных выплат в центры «Мои Документы», расположенные по месту их регистрации. На портале Госуслуги опубликована подробная информация, касающаяся оформления компенсаций: виды выплат, категории заявителей, сроки и необходимые документы, — рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

При возникновении вопросов обратиться можно по телефонам органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных образований, пострадавших от ЧС:

  • Евпатория: +7 (36569) 3-22-49;
  • Джанкой: +7 (36564) 3-14-28;
  • Саки: +7 (36563) 3-04-03;
  • Ялта: +7 (36543) 4-40-61;
  • Симферополь: +7 (3652) 600-190;
  • Алушта: +7 (36560) 5-33-65;
  • Судак: +7 (36566) 3-26-78;
  • Красноперекопский район: +7 (36565) 2-12-33;
  • Сакский район: +7 (36563) 3-06-04;
  • Симферопольский район: +7 (3652) 560-266, +7 (3652) 560-267;
  • Белогорский район: +7 (36569) 9-15-94;
  • Нижнегорский район: +7 (978) 6992785;
  • Советский район: +7 (36551) 9-29-03;
  • Черноморский район: +7 (36558) 9-12-94;
  • Джанкойский район: +7 (36564) 3-32-92;
  • Красногвардейский район: +7 (36556) 2-50-29;
  • Бахчисарайский район: +7 (36554) 4-24-48.

Дополнительно можно обращаться по телефону «Единого контакт-центра»: 8-800-100-00-01 и по телефону 112.

В соответствии указанными нормативными правовыми актами граждане могут получить следующие виды выплат:

— единовременная материальная помощь гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, в размере 10 тыс. рублей на человека (в связи с отсутствием электроснабжения более чем 24 часа непрерывно);

— финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера (из расчета за частично утраченное имущество первой необходимости — 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости – 100 тыс. рублей на человека);

Единовременная материальная помощь и финансовая помощь предоставляется гражданам, проживающим в жилом помещении, которое попало в зону ЧС, при введении режима ЧС.

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