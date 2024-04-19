В Крыму профессиональные образовательные организации проведут День открытых дверей для школьников

Уже в эту субботу, 20 апреля в Крыму состоится Единый день открытых дверей. Как сообщили в министерстве образования РК, профориентационное мероприятие состоится одновременно на 12 площадках с 9:00 до 13:00.

Площадками проведения Единого дня открытых дверей выступят профессиональные образовательные организации, расположенные в Симферополе, Керчи, Евпатории, Саках и других муниципалитетах Республики Крым.

Главными посетителями Единого дня открытых дверей станут обучающиеся 9-11 классов, которые находятся на пути профессионального самоопределения.

На площадках Единого дня открытых дверей школьники:

примут участие во Всероссийском классном часе «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» с участием амбассадоров Профессионалитета;

с участием амбассадоров Профессионалитета; ознакомятся с полным спектром профессий и специальностей, реализуемых в колледжах и техникумах, и востребованных на региональном рынке труда;

получат возможность через участие в мастер-классах и профессиональных пробах не только увидеть профессию, но и попробовать себя в ней;

смогут пройти профориентационное тестирование и получить консультации специалистов по профориентации.

Единый день открытых дверей становится традиционным мероприятием и будет проводится в Крыму ежегодно, – пообещали в республиканском минобразе.