В Крыму прогнозируют улучшение ситуации с водоснабжением после 10 октября

В Крыму ожидают, что улучшение ситуации с водоснабжением наступит после 10 октября, в это время на полуострове прогнозируют дожди. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

У нас динамика положительная — с дождями были притоки в водохранилища. Предварительно, больше 150 тыс. кубометров поступило только за выходные дни в Симферопольское водохранилище. После 10 октября осадки ожидаются, нам это облегчит ситуацию, — сказал Аксёнов.

Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов уточнил, что дополнительный приток воды позволил увеличить объем водоснабжения Симферополя и стабилизировать давление в сетях.

Несмотря на все это, за аналогичный период прошлого года было поднято 468 тыс. кубометров воды, за аналогичный период этого года — 386 тысяч кубометров… За истекшие сутки пришло 70 тыс. кубометров воды, в субботу – 90 тыс., а до этого два дня подряд по 100 тыс. кубометров. Как мы и обещали, при наличии дополнительных притоков, я на эту величину увеличиваю подъем воды в Симферополе. Собственно это и позволило стабилизировать давление по городу, — отметил Баженов.

Тем не менее, дожди над полуостровом – пока лишь в перспективе и долгосрочных прогнозах. До выходных, уверяют синоптики, на юге России, в том числе в Крыму сохранится солнечная и теплая погода, с комфортной температурой воздуха (днем) — 20-25 градусов.

Температура воздуха на несколько градусов превышает климатическую норму. Такие температурные показатели характерны для конца лета — начала осени. В среднем температурный фон будет выше нормы как минимум на 3-5 градусов, — уточнил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На выходных же в Крыму, действительно, ожидаются дожди, но пока — кратковременные.

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