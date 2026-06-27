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В Крыму прогнозируют аномальную жару до 35 градусов

Опубликовал: news-parser в Погода в Крыму 14:00 27.06.2026

В Крыму с 28 июня по 2 июля ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха поднимется до 30–35 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

В западных, центральных и восточных районах Крыма, а также в Севастополе до 29 июня сохраняется высокая пожарная опасность. Столбики термометров будут подниматься на 7 градусов выше привычных для этого времени значений.

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Напомним, что в ведомстве сообщили о сохранении чрезвычайной пожарной опасности в западных, центральных и южных районах.

источник: Московский комсомолец Крым

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