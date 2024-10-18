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В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20% в 2025 году
иллюстрация: pikist.com

В Крыму прогнозируют рост турпотока на 20% в 2025 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:16 18.10.2024

Власти Республики Крым ожидают, что в 2025 году туристический поток в регион вырастет примерно на 20%, сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий во время пресс-тура министерства «В Крым за здоровьем».

По той динамике, которую мы видим, плюс 20% к уровню этого года, — цитирует Сергея Ганзий ТАСС

Он отметил, что за первые девять месяцев 2024 года туристический поток в Республику Крым превысил 5,2 млн человек, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года. К концу 2024 года власти ожидают порядка 6,5 млн туристов.

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Ранее в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов заявлял, что курорты Крыма за 10 лет в составе России приняли более 60 млн туристов, построены и модернизированы сотни объектов размещения. За 2023 год Крым посетили 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Причиной послужили некоторые логистические ограничения, в частности, закрытое авиасообщение с Крымским полуостровом.

источник: ТАСС

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