В Крыму проходит акция «Новый год, берём и делаем»

С 8 по 19 декабря по инициативе студенческих отрядов Республики Крым проходит акция «Новый год, берём и делаем». В рамках акции студотрядовцы сдают кровь в Центре крови г. Симферополя, а на средства, полученные от сдачи крови, студентами приобретаются новогодние наборы для семей участников СВО, которые будут вручены накануне Нового года. Студотрядовцы готовят также и новогоднюю программу для детей участников СВО, чтобы новогодний праздник для них стал ярким и запоминающимся событием.

Каждый день в рамках периода проведения донорского этапа акции более десяти студотрядовцев приходят для сдачи крови. Желающих на самом деле больше, но мы стараемся грамотно распределить их, исходя из загрузки по учебному процессу и пропускной способности Центра крови г. Симферополя. За весь период проведения акции в ней примут участие более ста студентов. Но главное, что акция имеет несколько этапов, переходящих один в другой. Сдача крови подразумевает помощь в сборе крови, которая сейчас нужна как никогда. Далее ребята приступают к заготовке новогодних наборов для деток, а затем – организации и проведению для них мероприятий самого новогоднего праздника. Все это формирует среди молодежи не только принципы добровольчества, но и системность мышления и умение работать в команде, – говорит комиссар штаба студенческих отрядов Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Дмитрий Якушев.

За 3 дня кровь сдали 67 человек. Акция продолжается и ребята продолжают активно принимать участие в донорстве в Симферополе и в Ялте.

19 декабря (вторник) на базе Центра крови г. Симферополя (г. Симферополь, ул. Киевская, д. 37/2) состоится сдача крови в рамках акции «Новый год, берём и делаем». Начало – 09:00. В сдаче крови примут участие студенты ведущих вузов Симферополя.

19 декабря (вторник) на площадке Фонда «Защитники Отечества» (г. Симферополь, ул. Долгоруковская, д.3). Начало – 17:00.

источник: информация и фото предоставлены Крымским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды»