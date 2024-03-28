В Крыму проходит голосование за объекты благоустройства. Что выбирают жители Ялты

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Крыму проходит голосование за объекты благоустройства. Отдать свой голос может каждый крымчанин старше 14 лет на портале 91.gorodsreda. Выбранные объекты благоустроят в 2025 году.

Ялтинцы продолжают выбирать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»:

парк «Ясная Поляна» в пгт Гаспра;

общественный парк в пгт Гурзуф в районе ул. Приветная;

сквер «Городской сад».

Исторический парк середины ХIХ века, ранее — усадьба «Романтическая Александрия» князя Голицына, затем — графини Паниной. На возвращённой в муниципальную собственность территорию планируется оборудовать зоны активного и тихого отдыха, площадки, установить МАФы, наружное освещение. На территории в районе ул. Приветной планируется разместить разнообразные детские и спортивные площадки, выполнить мощение дорожек, оборудовать велодорожку, МАФы, место под парковку, оборудовать детскую кольцевую тропу здоровья, установить освещение, сохранить существующие и высадить новые зелёные насаждения. Сквер «Городской сад» — историческое место в центре Ялты. Примыкает к набережной им. В. И Ленина, фактически на его территории располагаются театр им. А.П. Чехова, концертный зал «Юбилейный», разноуровневый фонтан и иные объекты. В рамках работ предполагается заменить коммуникации, выполнить новое мощение дорожек, установить МАФы, смонтировать наружное освещение, добавить озеленение, — рассказал про объекты благоустройства Большой Ялты премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.