В Крыму проходит II Межрегиональный Конгресс матерей и жен участников СВО «Берегиня»

Главная цель мероприятия – создание открытого дискуссионного пространства для матерей и жён участников СВО, чтобы сформировать комплексный и системный подход к решению задач, связанных с поддержкой семей участников СВО и ветеранов боевых действий.

Проект выходит за рамки проведения единовременного мероприятия, формирует устойчивое и деятельное сообщество, которое служит надежной опорой военнослужащим и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие государства, – отметил Михаил Назаров, выразив уверенность в том, что главным результатом мероприятия станет выработка конкретных предложений по совершенствованию мер социальной поддержки, направленных на повышение их гибкости и адресности на региональном уровне.

Вице-премьер по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова поприветствовал участников и вручил Благодарственные письма Главы Крыма.

источник: пресс-служба Правительства РК