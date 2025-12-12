Прямо сейчас:
В Крыму проходит II Межрегиональный Конгресс матерей и жен участников СВО «Берегиня»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:24 12.12.2025

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров принял участие в торжественном открытии II Межрегионального Конгресса матерей и жен участников специальной военной операции «Берегиня». Проект реализуется региональной общественной организацией «Центр гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников специальной военной операции «Жена и мать Героя. Крым» при поддержке Главы Республики Крым и Совета министров Республики Крым. В работе конгресса приняли участие 250 делегатов, представляющих более 20 регионов Российской Федерации.

Главная цель мероприятия – создание открытого дискуссионного пространства для матерей и жён участников СВО, чтобы сформировать комплексный и системный подход к решению задач, связанных с поддержкой семей участников СВО и ветеранов боевых действий.

Проект выходит за рамки проведения единовременного мероприятия, формирует устойчивое и деятельное сообщество, которое служит надежной опорой военнослужащим и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие государства, – отметил Михаил Назаров, выразив уверенность в том, что главным результатом мероприятия станет выработка конкретных предложений по совершенствованию мер социальной поддержки, направленных на повышение их гибкости и адресности на региональном уровне.

Вице-премьер по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова поприветствовал участников и вручил Благодарственные письма Главы Крыма.

источник: пресс-служба Правительства РК

