В Крыму проходит операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

С 24 по 27 декабря в целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят в Крыму оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход!».

Особое внимание сотрудники полиции уделяют таким правонарушениям:

Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и пр.), что может привести к дорожному происшествию; соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.