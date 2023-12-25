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В у проходит операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

В Крыму проходит операция «Пешеход. Пешеходный переход!»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:14 25.12.2023

С 24 по 27 декабря в целях усиления профилактической работы по снижению уровня аварийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов сотрудники Госавтоинспекции проводят в Крыму оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход!».

Особое внимание сотрудники полиции уделяют таким правонарушениям:

  • переход проезжей части в неустановленном месте;
  • переход проезжей части на запрещающий знак светофора;
  • невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах;
  • нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов.

Госавтоинспекция Республики Крым обращается ко всем участникам дорожного движения:

Водителям следует быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и пр.), что может привести к дорожному происшествию; соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

Пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге:

  • быть максимально бдительными в темное время суток и в условиях непогоды. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то убедиться в том, что водитель вас видит и пропускает;
  • при отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • при передвижении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости отдавать предпочтение одежде светлых тонов, обязательно использовать световозвращающие элементы;
  • помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии значительно увеличивается.
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