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В у проходит первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Крыму проходит первый этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:33 19.03.2024

Ваш звонок может спасти чью-то жизнь! В ходе Акции особое внимание будет уделено информации о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе, наркопритонам или точкам по торговле наркотиками.

Призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении Акции — возможно, Вы, спасете жизнь своих родных и близких.

Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.

В рамках акции любой житель Республики Крым может конфиденциально передать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков.

Просьба ко всем жителям:

 — если Вам стали известны факты преступлений, связанных с хранением, изготовлением и сбытом наркотических средств, вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков и их употреблением, звоните по телефону дежурной части УМВД России по г. Ялте: 22–28-22 или «102».

 — возможно, ваши приборы видео-регистрации зафиксировали момент нанесения надписи, рекламирующей ресурсы для распространения наркотиков или факт распространения наркотических средств, в таком случае, эти видео и фотоматериалы, могут помочь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, совершённых в данной сфере. Просим вас направлять имеющиеся фото и видео материалы с указанием адреса происшествия,  а также сведения о фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе, о наркопритоне и (или) точке по торговле наркотиками на электронный адрес: stopnarkotik@yalta.rk.gov.ru

Напоминаем, что наркотики:

— разрушают семью (кто сам в плену, не может заботиться о близких, воспитывать детей);

— нарушают познавательные способности человека (затрудняют обучение, лишают способности работать. Страдает память. Становится трудно правильно выражать свои мысли);

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— причина многих заболеваний (от разрушения клеток мозга, слабоумия, шизофрении, поражения печени, легких, сердечно-сосудистой, нервной, половой систем до заражения гепатитом, СПИДом и другими смертельными заболеваниями. Причем это не зависит ни от вида наркотиков, ни от способа употребления. Финал всегда один. Это только вопрос времени);

— причина уродства у детей (даже один прием некоторых наркотиков меняет генетический код человека. Не говоря уже о периодическом и, впоследствии, постоянном употреблении);

— приводят к несчастным случаям (рассеянность внимания, нарушение координации движения и ориентации в пространстве часто становятся причиной ДТП, бытовых и производственных травм, смертельно опасных авантюр, несут угрозу жизни и здоровью других людей).

Меры правовой ответственности за употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ

Статья 6.9. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача – административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток.

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества наказывается лишением свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы.

Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотиков сообщи, где торгуют смертью!

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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