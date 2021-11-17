В Крыму проходит XIII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир»

Торжественная церемония открытия XIII Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир» состоялась в столице Крыма. Кинофорум, отмечают организаторы, посвящен укреплению межнационального единства народов нашей страны.

В состав жюри документальных фильмов вошли военный журналист, режиссер документального кино, директор Северокавказского фестиваля «Кунаки» Ильяс Богатырев; сценарист, режиссер, директор Дома кино Союза кинематографистов России Екатерина Головня; заслуженный журналист Республики Крым, киножурналист, член Союза кинематографистов Российской Федерации, Союза художников России, Союза театральных деятелей РФ, Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, театровед Людмила Обуховская. Помимо этого, были презентованы фильмы фестивальной программы. В этом году на конкурс прислано порядка 200 заявок, из которых Селекционная комиссия отобрала 35 кинолент. Также объявлены конкурсные номинации: «Художественные фильмы» (8 полнометражных и 13 короткометражных художественных фильмов), «Документальные фильмы» (14 документальных работ), — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

По традиции состоялся показ фильма-открытия фестиваля – в этом году выбрана кинолента «Великая Азия против самозваных ариев» из серий документального цикла «Вечная Отечественная», над которым работают известные российские режиссеры по общим руководством Андрея Осипова. Фильм представил сценарист, режиссер Валерий Шатин.

СПРАВКА. Всероссийский кинофестиваль «Человек, познающий мир» проходит под патронатом Министерства культуры Республики Крым.

Организаторы – Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский киномедиацентр» и общество с ограниченной ответственностью «Юпитер-XXI» (Москва).

Поддержку проекту оказывают Министерство культуры Российской Федерации, Национальный фонд поддержки правообладателей.

В рамках форума с 16 до 20 ноября проходят кинопоказы, а также творческие встречи, мастер-классы, презентации фильмов участниками съемочных групп (с соблюдением санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора).

Программа мероприятий опубликована на официальном сайте кинофестиваля http://чпм-фестиваль.рф/ .

Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым