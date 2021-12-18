В Крыму проходят рейды по местам продажи пиротехники

В Крыму в преддверии Новогодних праздников сотрудники МЧС взяли под контроль реализацию пиротехнической продукции.

На сегодняшний день на полуострове определено 56 стационарных точек продажи пиротехнических изделий. На большей части из них уже проведены надзорно-профилактические мероприятия. Во время таких визитов специалисты МЧС России проводят дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом, проверяют наличие огнетушителей, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения, наличие документов, подтверждающих качество продукции, а также оценивают состояние помещения, где хранится и продается пиротехника, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В последнее время кроме стационарных точек стали появляться и несанкционированные стихийные места реализации пиротехники. Для контроля за этими объектами проводятся совместные рейды сотрудников МВД и МЧС России. Основная цель двух ведомств – выявить торговые точки, в которых не соблюдаются требования пожарной безопасности, и пресечь распространение нелицензионной продукции.

Отметим, что в течение декабря 2020 года сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым провели 183 профилактических мероприятия по местам продажи пиротехнических изделий, где было выявлено 94 нарушения на 35 объектах. Как результат, в период празднования новогодних праздников 2021 года не было зафиксировано ни одного (!) происшествия, связанного с использованием пиротехники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.

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