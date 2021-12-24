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В Крыму пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок
фото: pxhere.com

В Крыму пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:15 24.12.2021

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова максимально увеличить количество торговых площадок для стабилизации цен на социально значимые продукты, накануне Нового года, с 25 по 30 декабря, в Крыму запланировано на 92 ярмарочных мероприятия больше ранее заявленного.

В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных. На торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продукции, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

Ярмарки будут проводиться в ежедневном формате, соответственно разработанному ведомством плану-графику проведения ярмарочных мероприятий на 25-31 декабря 2021 года на территории Республики Крым по ссылке.

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