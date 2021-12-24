В Крыму пройдет 408 предновогодних сельскохозяйственных ярмарок

По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова максимально увеличить количество торговых площадок для стабилизации цен на социально значимые продукты, накануне Нового года, с 25 по 30 декабря, в Крыму запланировано на 92 ярмарочных мероприятия больше ранее заявленного.

В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных. На торговых площадках будет представлен широкий ассортимент продукции, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.