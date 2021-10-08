В Крыму пройдёт конкурс «Мой папа самый лучший!»

Мероприятие посвящено празднованию Дня отца.
7 октября в Крыму стартовал конкурс «Мой папа самый лучший!». Он продлится до конца месяца. Чтобы принять участие в конкурсе необходимо до 20 октября опубликовать пост в социальных сетях с хэштегом
Организатором конкурса выступает– Региональное Общественное Движение «Совет отцов Республики Крым». Поддержку в проведении мероприятия оказывает Межрегиональная общественная организация «РУССКОЕ ЕДИНСТВО», министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым и министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.
К участию в конкурсе приглашаются все семьи Республики Крым.
Воспитание новых поколений в духе традиционных семейных ценностей является серьёзной и актуальной темой для Крыма и всей России. Роль отца, как главы семьи – почётное и тяжелое бремя. Чтобы нести его с достоинством мужчина должен своим примером демонстрировать ответственность, уверенность и надёжность. Поэтому мы с радостью поддерживаем инициативу Президента в праздновании Дня отца, – сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.
Подробнее об условиях конкурса —
Напомним, 4 октября 2021 года Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня отца. Отмечать это событие будут в третье воскресенье октября. Цель праздника – укрепление института семьи и повышение значимости отцовства.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..