В Крыму прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора  по работе санаториев

Как мы уже сообщали, Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте ведомства. Новые рекомендации в значительной степени либерализованы по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса, отметили в Крыму.

Понимаем, что эти рекомендации также в большей степени определят и работу всего гостиничного и туристического комплекса. Корректировки были проведены при непосредственном участии Ростуризма, по многочисленным просьбам бизнеса и региональных профильных ведомств, в том числе и Крыма, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В частности, отменены требования по заездам сменами не менее двух недель и превращение санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно документу, объем и перечень необходимых мероприятий будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование. Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только гладкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному увеличению затрат на ремонт и переоборудование помещений. В новой редакции это условие отменено.

Кроме того, Роспотребнадзор РФ, в частности, рекомендует разграничивать потоки отдыхающих, исходя их принципа социального дистанцирования в местах общего пользования и на пляжах. Смягчены также требования в части организации питания гостей.

Представители бизнеса ведут предварительные подсчеты по организации тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, предписанные в рекомендациях, и в целом поддерживают изменения в документе.

Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором с учётом мнения бизнеса, но старт работы и этапность, по-прежнему будет определяться крымскими властями в согласовании с федеральным центром, исходя из эпидемиологической ситуации, — отметил Вадим Волченко.

Эти лояльные комментарии не совсем разделяет Глава Крыма Сергей Аксёнов. Сегодня он заявил предельно откровенно:

От Ростуризма нам поступили разъяснения, требования к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации.

По мнению Аксёнова, исправить ситуацию поможет массовое тестирование приезжих. Для этого закупаются экспресс-тесты.

С учетом того, что у нас сегодня такие тесты появились, это позволяет на месте быстро выявлять заболевших, их отделять от здоровых людей. Возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом таких новых возможностей, – уточнил Глава Крыма.