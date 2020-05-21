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В Крыму прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора по работе санаториев
Фото: pxhere.com

В Крыму прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора  по работе санаториев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 21.05.2020

Как мы уже сообщали, Роспотребнадзор обновил  рекомендации по работе санаториев в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте ведомства. Новые рекомендации в значительной степени либерализованы по ходатайству Ростуризма, профильных ведомств и бизнеса, отметили в Крыму.

Понимаем, что эти рекомендации также в большей степени определят и работу всего гостиничного и туристического комплекса. Корректировки были проведены при непосредственном участии Ростуризма,  по многочисленным просьбам бизнеса и региональных профильных ведомств, в том числе и Крыма, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В частности, отменены требования  по заездам  сменами не менее  двух недель и превращение санатория в обсерватор в случае обнаружения больного коронавирусом. В этом случае, согласно документу,  объем и перечень необходимых мероприятий  будут определять должностные лица, проводящие эпидемиологическое расследование. Непонимание бизнеса вызывали рекомендации по внутренней отделке помещений только гладкими материалами, позволяющими проводить влажную уборку, что привело бы к значительному увеличению затрат на ремонт и переоборудование помещений.  В новой редакции это условие отменено.

Кроме того, Роспотребнадзор РФ, в частности,  рекомендует разграничивать потоки отдыхающих, исходя их принципа социального дистанцирования в местах общего пользования и на пляжах. Смягчены также  требования в  части организации питания гостей.

Представители бизнеса ведут предварительные подсчеты по организации тестирования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, предписанные в рекомендациях,  и в целом поддерживают изменения в документе.

Мы будем дорабатывать рекомендации совместно с Роспотребнадзором  с учётом мнения бизнеса, но старт работы и этапность, по-прежнему будет определяться крымскими властями в согласовании с федеральным  центром,  исходя из эпидемиологической ситуации, —  отметил Вадим Волченко.

Эти лояльные комментарии не совсем разделяет Глава Крыма Сергей Аксёнов. Сегодня он заявил предельно откровенно:

От Ростуризма нам поступили разъяснения, требования к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации.

По мнению Аксёнова, исправить ситуацию поможет массовое тестирование приезжих. Для этого закупаются экспресс-тесты.

С учетом того, что у нас сегодня такие тесты появились, это позволяет на месте быстро выявлять заболевших, их отделять от здоровых людей. Возможно сесть и просчитать модель организации курортного сезона с учетом таких новых возможностей, – уточнил Глава Крыма.

 

В Крыму прокомментировали рекомендации Роспотребнадзора  по работе санаториев

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