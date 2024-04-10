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В у прокомментировали создание в Нидерландах «реестра данных об ущербе Украине»

В Крыму прокомментировали создание в Нидерландах «реестра данных об ущербе Украине»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:14 10.04.2024

Каждому преступлению киевской хунты, совершенного против Крыма и крымчан, будет дана правовая оценка.

Прошло сообщение, что «реестр данных об ущербе Украине в результате боевых действий официально открылся в Нидерландах. Церемония прошла в ходе международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге.

Комментируя данное событие первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс порекомендовал инициаторам «заняться своими внутренними проблемами, которых у них полно, как в Нидерландах, так и в других странах, поддерживающих это дело».

Подобные попытки «привлечь к ответственности» ни к чему не приведут. Если говорить о справедливости, то украинцы должны подавать заявки на возмещение ущерба самому Зеленскому, в тот же Совет Европы, США и Великобританию. Собственно тем, кто организовал трагедию на территории уже бывшего государства Украина, — отметил крымский парламентарий.

Он напомнил, что Республика Крым уже обратилась в судебные инстанции, инициировав установление ответственности Украины и возмещение ущерба, причинённого водной и энергетической блокадами полуострова.

10 октября 2023 года Верховный Суд Республики Крым зарегистрировал иск Общественной палаты Крыма о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие организованной и осуществленной Украиной водной блокады полуострова.

25 октября 2023 года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.

4 марта 2024 года Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона из-за энергоблокады полуострова, ущерб оценен в более чем 3,156 триллиона рублей, — уточнил первый вице-спикер Госсовета Республики.

Ефим Фикс уверен, что после водной и энергетической блокад будет проведена оценка ущерба от финансовой блокады полуострова. Он также напомнил, что «после возвращения Крыма в Россию были заблокированы все счета крымчан, многие люди остались без средств к существованию».

В обязательном порядке будут подсчитаны убытки от транспортной и продовольственной блокады, и, самое главное, будет дана правовая оценка каждого преступления киевской хунты, совершенного против Крыма и крымчан, — резюмировал крымский депутат.

 

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