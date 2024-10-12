В Крыму прошел конкурс профессионального мастерства среди студенческих медицинских отрядов

50 участников собрал первый конкурс профессионального мастерства среди студенческих медицинских отрядов Республики Крым. Он состоялся на базе Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

В Центре симуляционного обучения и аккредитации КФУ им. В.И. Вернадского студотрядовцы прошли тестирование по сестринскому делу и основам деятельности Российских студенческих отрядов. Также участники продемонстрировали практические умения на основе решения ситуационных задач: выполнение сердечно-легочной реанимации, внутримышечных и внутривенных инъекций, остановку кровотечений, измерение артериального давления, венепункции, помощь при переломах.

По итогам конкурса победителем стал студенческий медицинский отряд «Lux Vitae», который представит Крымское региональное отделение Российских студенческих отрядов на Всероссийском конкурсе профмастерства среди студенческих медицинских отрядов в г. Москве.

Участие в подобных конкурсах – это возможность прокачать практические знания и умения будущим медикам. Участвовать на всероссийском конкурсе будет сложнее. Но уже сам факт, что наш отряд прошел на всероссийский этап конкурса профмастерства студенческих медицинских отрядов, для нашей команды стал серьезным достижением, – рассказала командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» Крымского регионального отделения РСО Татьяна Глушкова.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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