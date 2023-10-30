В Крыму прошел республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Названы лучшие молодые педагоги Крыма.

Состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», который играет важную роль в развитии образования, самореализации и поддержке нового поколения педагогов, управленцев и наставников.

Из всех уголков Республики Крым на конкурс приехали молодые педагоги, которые показали своë профессиональное мастерство и талант в номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», «Педагог-наставник», — сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.

В течение трех конкурсных дней на базе детского сада «Звездочка» и Сакской средней школы № 1 педагоги представляли свои методические идеи и наработки.

Победителями регионального этапа стали:

в номинации «Молодые учителя»:

– Гнатюк Диана Робертовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 14», г. Евпатория;

в номинации «Молодые педагоги-психологи»:

– Принь Татьяна Васильевна, педагог-психолог МБДОУ «Ясли-сад «Витоша», Черноморский район;

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:

– Губарь Роман Петрович, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр детского творчества», г. Алушта;

в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»:

– Агаркова Татьяна Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад

№ 6 «Лаврик», г. Ялта;

в номинации «Педагог-наставник»:

– Дорошева Ольга Вячеславовна, учитель-дефектолог МБОУ «Ялтинская специальная (коррекционная) школа», г. Ялта;

в номинации «Молодые классные руководители»:

– Бэшимова Алина Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Журавлёвская школа», Симферопольский район;

в номинации «Молодые управленцы»:

– Минаев Константин Дмитриевич, директор МБОУ «Средняя школа № 14» г. Евпатория.