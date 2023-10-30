В Крыму прошел республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Названы лучшие молодые педагоги Крыма.
Состоялся республиканский этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют», который играет важную роль в развитии образования, самореализации и поддержке нового поколения педагогов, управленцев и наставников.
Из всех уголков Республики Крым на конкурс приехали молодые педагоги, которые показали своë профессиональное мастерство и талант в номинациях: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы», «Педагог-наставник», — сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.
В течение трех конкурсных дней на базе детского сада «Звездочка» и Сакской средней школы № 1 педагоги представляли свои методические идеи и наработки.
Победителями регионального этапа стали:
в номинации «Молодые учителя»:
– Гнатюк Диана Робертовна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя школа № 14», г. Евпатория;
в номинации «Молодые педагоги-психологи»:
– Принь Татьяна Васильевна, педагог-психолог МБДОУ «Ясли-сад «Витоша», Черноморский район;
в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»:
– Губарь Роман Петрович, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Центр детского творчества», г. Алушта;
в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций»:
– Агаркова Татьяна Валентиновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 6 «Лаврик», г. Ялта;
в номинации «Педагог-наставник»:
– Дорошева Ольга Вячеславовна, учитель-дефектолог МБОУ «Ялтинская специальная (коррекционная) школа», г. Ялта;
в номинации «Молодые классные руководители»:
– Бэшимова Алина Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Журавлёвская школа», Симферопольский район;
в номинации «Молодые управленцы»:
– Минаев Константин Дмитриевич, директор МБОУ «Средняя школа № 14» г. Евпатория.
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