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В Крыму прошел традиционный чин освящения халатов медработников
Фото: Министерство здравоохранения Крыма

В Крыму прошел традиционный чин освящения халатов медработников

Опубликовал: news-parser в Актуально 16:55 10.06.2026

11 июня Православная церковь будет чтить память выдающегося хирурга, профессора Валентина Феликсовича Войно‑Ясенецкого — святителя Луки Крымского. В преддверии этой памятной даты в Крыму прошел традиционный чин освящения халатов медицинских работников и студентов-медиков.

Жизненный путь Валентина Феликсовича оставил глубокий след как в отечественной медицинской науке, так и в истории Крыма. Его фундаментальные труды, в том числе знаменитые «Очерки гнойной хирургии», до сих пор актуальны для практикующих врачей. Преданность профессии и верность врачебному долгу святителя Луки служат нравственным ориентиром для многих поколений медиков, — отметил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров. 

Глава крымского Минздрава принял участие в молебне у мощей святителя Луки в Свято‑Троицком женском монастыре Симферополя. В рамках богослужения прошёл чин освящения халатов медицинских работников и студентов-медиков. Эта традиция существует в Крыму с 2006 года и символизирует благословение на служение людям.

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Жизнь святителя Луки была полна испытаний, однако он неизменно оставался верен своим принципам и призванию. Сегодня православные медицинские работники обращаются к нему за духовной поддержкой в повседневной практике, а молитвы о помощи и исцелении продолжают звучать в сердцах верующих.

Наследие святителя Луки напоминает о главных ценностях в профессии медработника — внимании к человеку и сострадании. Желаю всем коллегам успехов в работе и уверенности в своих силах! Пусть пример преданности своему делу святителя Луки помогает преодолевать любые трудности — на благо пациентов, — добавил министр. 

Также водосвятный молебен и чин освящения белых халатов прошел в Храме Александра Невского в Ялте, где приняли участие студенты и преподаватели Ялтинского медицинского колледжа.

источник: Министерство здравоохранения Крыма

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