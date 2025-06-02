В Крыму прошел Зелёный Марафон — благотворительный забег

Зелёный Марафон Сбера в Мрии уже стал доброй традицией для спортивного сообщества Крыма и любителей активного семейного отдыха со всего полуострова, а также гостей из многих регионов России.

31 мая, накануне Дня защиты детей, более 1,5 тысяч человек собрались на территории курорта Мрия, чтобы принять участие в забегах и спортивно-развлекательных активностях. Разминку для спортсменов перед забегами провел победитель первенства Европы по боксу Исрафил Исламов.

В рамках Зелёного Марафона Сбера взрослые и подростки от 14 до 17 лет пробежали дистанцию 4.2 км, этот маршрут стал самым популярным у спортсменов. Также взрослые бежали дистанции 10 км и 2,1 км в дисциплине «Северная ходьба». Для детей была предусмотрена дистанция 500 м.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

Уже в третий раз Крым становится частью одного из крупнейших беговых соревнований России – Зелёного Марафона Сбера. По доброй традиции, мы вновь проводим его на территории курорта Мрия. Для всех, кто вместе с нами принял участие в этом празднике, спорт является источником энергии и вдохновения. Здесь собираются целыми семьями и большими корпоративными командами. Зеленый Марафон — больше, чем обычный забег: оно символизирует преданность здоровому образу жизни, семейным ценностям, заботливое отношение к окружающей среде, а также поддержку детей с опытом сиротства и особенностями развития.

Особое внимание на Зеленом Марафоне уделяется благотворительной составляющей. Все собранные во время регистрации, а также в ходе мероприятий средства направляются на развитие инклюзивного образования в России, включая помощь детям с особыми потребностями в развитии и детям с опытом сиротства. Также собранные средства пойдут на подготовку ребят к школьной адаптации, помогая им чувствовать уверенность и комфорт в новом социальном пространстве. Качественная подготовка к школе необходима для каждого ребёнка с особенными образовательными нуждами, ведь именно такие программы закладывают основу нашего общего будущего.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия:

Для нас большая честь уже не первый год принимать на территории курорта одно из самых масштабных и вдохновляющих спортивных событий страны — Зелёный Марафон Сбера. Проведение подобных мероприятий подтверждает: Крым — это не только курортный регион, но и точка притяжения для спортивной жизни страны. Уверен, что с каждым годом интерес к таким форматам будет расти, а Крым сможет занять достойное место на карте спортивного туризма России. Для нас важно быть частью этого движения и вносить свой вклад в продвижение активного и осознанного образа жизни. Мы искренне разделяем философию марафона: продвижение активного образа жизни, поддержку семейных ценностей и стремление к добрым социальным изменениям.

Кроме забегов на дистанции, для зрителей и болельщиков всех возрастов прошли спортивно-развлекательные активности: взрослые и дети могли принять участие в танцевальном флешмобе, сыграть в мега-дженгу, мега-дартс и другие активные игры, а также поучаствовать в мастер-классе по росписи пряников.

Зеленый Марафон из года в год остается одним из крупнейших беговых соревнований России. 31 мая его бежали более 140 тысяч участников в 8 часовых поясах и в 60 городах страны, ещё 150 тысяч болельщиков пришли их поддержать. Он помог собрать более 30 млн рублей. Сбер, по традиции, удвоит эту сумму. Все средства направят на развитие инклюзивного образования, в том числе и на поддержку детей с опытом сиротства из новых регионов и приграничных территорий России.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

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