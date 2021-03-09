Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 17:51 09.03.2021

Региональная медиашкола студенческих отрядов Республики Крым  состоялся 6-7 марта на базе Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Двухдневный интенсив был направлен на повышение навыков в сфере медиакоммуникаций у представителей пресс-служб линейных студенческих отрядов.  В рамках Школы для 30 участников были проведены мастер-классы по написанию текстов, информационному сопровождению мероприятий, фотографированию, видеосъёмке, эффективной структуре пресс-службы студенческих отрядов, взаимодействию с региональными СМИ, — рассказали в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Теоретическая часть была комбинирована с практической: участникам необходимо было применить на практике полученные знания (смонтировать ролик, взять интервью, осветить мероприятие, завести блог). Несмотря на ограничение по времени, команды сумели оперативно и качественно выполнить задания.

Данная Школа позволяет сделать работу пресс-службы студенческих отрядов более эффективной как на уровне линейного студенческого отряда, так и на уровне регионального штаба. Разделение полномочий в медиа команде, зоны функциональной ответственности, оперативность информационного сопровождения – все это процессы, в которых современный медийщик должен хорошо разбираться. И благодаря Школе ребята получили те знания, которые помогут им в дальнейшем более профессионально реализоваться в этой сфере, – отмечает руководитель пресс-службы студенческих отрядов Республики Крым Гульнара Рамазанова.

В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.