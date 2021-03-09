В Крыму прошла Региональная медиашкола студенческих отрядов

Региональная медиашкола студенческих отрядов Республики Крым состоялся 6-7 марта на базе Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Двухдневный интенсив был направлен на повышение навыков в сфере медиакоммуникаций у представителей пресс-служб линейных студенческих отрядов. В рамках Школы для 30 участников были проведены мастер-классы по написанию текстов, информационному сопровождению мероприятий, фотографированию, видеосъёмке, эффективной структуре пресс-службы студенческих отрядов, взаимодействию с региональными СМИ, — рассказали в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Теоретическая часть была комбинирована с практической: участникам необходимо было применить на практике полученные знания (смонтировать ролик, взять интервью, осветить мероприятие, завести блог). Несмотря на ограничение по времени, команды сумели оперативно и качественно выполнить задания.

Данная Школа позволяет сделать работу пресс-службы студенческих отрядов более эффективной как на уровне линейного студенческого отряда, так и на уровне регионального штаба. Разделение полномочий в медиа команде, зоны функциональной ответственности, оперативность информационного сопровождения – все это процессы, в которых современный медийщик должен хорошо разбираться. И благодаря Школе ребята получили те знания, которые помогут им в дальнейшем более профессионально реализоваться в этой сфере, – отмечает руководитель пресс-службы студенческих отрядов Республики Крым Гульнара Рамазанова.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»