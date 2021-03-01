В Крыму прошла Региональная школа подготовки командных составов студотрядов РК

С 26 по 28 февраля в поселке Кореиз прошла Региональная школа подготовки командных составов студенческих отрядов Республики Крым. Её участниками стали более 50 командиров, комиссаров и мастеров Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов.

Школа комсоставов студотрядов – это эффективная площадка для подготовки к работе руководителей линейных студенческих отрядов для работы на трудовых объектах, повышения их профессиональных компетенций и лидерских качеств, обсуждения всех проблемных ситуаций в работе и перспектив развития студотрядов Республики Крым в 2021 году, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

После прохождения образовательного курса участниками было пройдено итоговое тестирование. Прошедшим аттестацию были вручены сертификаты об успешном прохождении Региональной школы командных составов студенческих отрядов Республики Крым.

Я не так давно заняла должность комиссара в линейном студенческом отряде, и данная школа позволила сформировать необходимые знания и умения для эффективного управления отрядом. Она была полезна, как и для новичков, так и для опытного состава, которые закрепили знания и смогли на примерах разобрать проблемные моменты в организации работы отряда. Школа стала хорошим толчком для переосмысления метода руководства коллективом. Ведь на командном составе лежит колоссальная ответственность, – говорит комиссар студенческого педагогического отряда «Энергия» Елизавета Вильдяева.

Мероприятие прошло при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»