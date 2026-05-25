Главная | Актуально | В Крыму прошла юбилейная «Торгово-закупочная сессия»
фото: пресс-служба Министерства промышленной политики РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:00 25.05.2026

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко принял участие в пятой юбилейной «Торгово-закупочной сессии 2026».

Торгово-закупочная сессия является важной площадкой для развития сотрудничества между производителями, торговыми сетями и органами власти, – отметил Игорь Михайличенко.

Он подчеркнул, что подобный формат способствует расширению рынков сбыта, укреплению деловых связей и заключению новых взаимовыгодных контрактов.

Площадка сессии объединила представителей ритейла, производителей, органов власти, а также участников из регионов России и исторических территорий. Участниками мероприятия стали порядка 250 представителей бизнеса.

В рамках мероприятия производители продовольственных и непродовольственных товаров представили собственную продукцию, провели прямые переговоры с представителями торговых сетей и дистрибьюторами в формате «бизнес для бизнеса», а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Формат торгово-закупочной сессии предусматривал как очное, так и онлайн-участие, что позволило расширить географию деловых контактов и обеспечить прямой диалог между бизнесом и органами власти. Особое внимание в ходе мероприятия уделили вопросам взаимодействия производителей и торговых сетей, механизмам ценообразования, а также развитию внутренней кооперации и продвижению продукции отечественного производства.

Также в рамках Торгово-закупочной сессии состоялось подписание Соглашений о стабилизации цен с представителями крупных торговых сетей Республики Крым – ТС «Семья» и «Детский Крым», специализирующихся на продовольственной и непродовольственной группах товаров.

По информации пресс-службы Министерства промышленной политики РК

