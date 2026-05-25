В Крыму прошла юбилейная «Торгово-закупочная сессия»

Площадка сессии объединила представителей ритейла, производителей, органов власти, а также участников из регионов России и исторических территорий. Участниками мероприятия стали порядка 250 представителей бизнеса.

В рамках мероприятия производители продовольственных и непродовольственных товаров представили собственную продукцию, провели прямые переговоры с представителями торговых сетей и дистрибьюторами в формате «бизнес для бизнеса», а также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Формат торгово-закупочной сессии предусматривал как очное, так и онлайн-участие, что позволило расширить географию деловых контактов и обеспечить прямой диалог между бизнесом и органами власти. Особое внимание в ходе мероприятия уделили вопросам взаимодействия производителей и торговых сетей, механизмам ценообразования, а также развитию внутренней кооперации и продвижению продукции отечественного производства.

Также в рамках Торгово-закупочной сессии состоялось подписание Соглашений о стабилизации цен с представителями крупных торговых сетей Республики Крым – ТС «Семья» и «Детский Крым», специализирующихся на продовольственной и непродовольственной группах товаров.

По информации пресс-службы Министерства промышленной политики РК