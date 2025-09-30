Прямо сейчас:
В Крыму прошли самооценку и вошли в единый реестр первые 50 гостевых домов
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 30.09.2025

Полсотни гостевых домов Крыма уже прошли процедуру самооценки и вошли в единый реестр. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов региона, напомнив, что с 1 сентября в республике стартовал эксперимент по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения.

В минкурортов уточнили, что собственники гостевых домов обязаны внести данные своем владении в Единый федеральный реестр классифицированных средств размещения на специальной платформе Росаккредитации, и первые 50 крымских гостевых домов уже сделали это.

Гостевые дома до конца года должны пройти процедуру самооценки для того, чтобы продолжить деятельность в 2026 году в легальном статусе. С 1 января 2026 года экспериментом предполагается запрет на оказание услуг гостевых домов без включения в реестр, также нельзя будет размещать рекламные объявления в сети интернет, в том числе на сайтах бронирования без указания присвоенного идентификационного номера, — сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

По его информации, активнее всего сейчас проходит процедура самооценки гостевых домов в Ялте, Феодосии, Сакском и Черноморском районах.

Минкурортов региона планирует регулярно разъяснять процедуру самооценки для гостевых домов. Так, 3 октября разъяснительное мероприятия пройдет в Сакском районе, 7 октября в Симферополе, а 21 октября в Евпатории.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания Совфеда заявлял, что свыше 10 тысяч средств размещения в стране вышли из тени благодаря реформе их классификации. Он также напомнил, что с 1 сентября объекты, отсутствующие в реестре, не могут предоставлять услуги.

В Крыму по состоянию на 1 сентября первый обязательный этап классификации прошли восемьдесят процентов всех средств размещения. Как сообщала ранее пресс-служба минкурортов Крыма, в лидерах – Саки и Евпатория.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

