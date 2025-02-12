В Крыму прошли учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Запланированные на сегодня учения завершены. Хочу поблагодарить всех участников. В целом это большой коллектив: представители Минобороны России, ФСБ, Росгвардии, погранслужбы, ФСО. Основную нагрузку несут на себе бойцы подразделений «Барс-Крым». Слова благодарности всем соратникам, всем крымским добровольцам из всех муниципальных образований, – сказал Глава Крыма.

Подводя итоги, Сергей Аксёнов подчеркнул высокий уровень и скорость общего взаимодействия.

Работаем вместе эффективно, все как один. Подразделения обеспечены необходимыми средствами коммуникации, что позволило отработать действия в обстановке, максимально приближенной к боевой, в условиях полного отключения мобильной связи. Уверен, что задачи, которые ставит Глава государства, будут выполнены в полном объеме, – акцентировал Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов добавил, что в Крыму готовы к любому развитию событий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым