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В Крыму прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"

В Крыму прошли учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:31 12.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ознакомился с ходом учений подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», которые состоялись в Красноперекопском и Раздольненском районах. В мероприятиях, направленных на отработку противодействия проникновению диверсионных групп противника на территорию республики, приняли участие также силы Министерства обороны Российской Федерации, правоохранительных органов, силовых структур.

Запланированные на сегодня учения завершены. Хочу поблагодарить всех участников. В целом это большой коллектив: представители Минобороны России, ФСБ, Росгвардии, погранслужбы, ФСО. Основную нагрузку несут на себе бойцы подразделений «Барс-Крым». Слова благодарности всем соратникам, всем крымским добровольцам из всех муниципальных образований, – сказал Глава Крыма.

В Крыму прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" В Крыму прошли учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"

Подводя итоги, Сергей Аксёнов подчеркнул высокий уровень и скорость общего взаимодействия.

Работаем вместе эффективно, все как один. Подразделения обеспечены необходимыми средствами коммуникации, что позволило отработать действия в обстановке, максимально приближенной к боевой, в условиях полного отключения мобильной связи. Уверен, что задачи, которые ставит Глава государства, будут выполнены в полном объеме, – акцентировал Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов добавил, что в Крыму готовы к любому развитию событий.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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