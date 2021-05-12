В Крыму против написавшего в соцсетях о якобы готовящемся взрыве в школе возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района Крыма, разместившего в соцсетях фейк о готовящемся вооруженном нападении на школу села Октябрьское — здесь.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю на основании материалов УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего безработного жителя Красногвардейского района, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что «поздним вечером 11 мая мужчина, действуя из хулиганских побуждений, со своего мобильного телефона вышел в социальную сеть, где разместил в общедоступном поселковом сообществе новость о готовящемся террористическом акте в местном образовательном учреждении».

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с МВД незамедлительно отреагировали на данное сообщение. В ходе проверки информация о готовящемся акте терроризма не подтвердилась. Сам фигурант уголовного дела пояснил, что таким образом он решил проверить оперативность действий силовых структур, — отмечают в пресс-релизе.

Следователи также сообщают, что «предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено».

В ходе проведенных обысков по месту жительства мужчины изъята компьютерная техника и электронные носители, с помощью которых он выходил в социальные сети. В рамках экспертиз будет изучена его переписка с иными пользователями, — говорится в пресс-релизе. — Следствие установит все обстоятельства совершенного преступления, тщательным образом изучит круг общения подозреваемого, его образ жизни, причины и условия, способствовавшие данному противоправному деянию.