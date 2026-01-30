Прямо сейчас:
В Крыму "противник" пытался напасть на воинскую колонну
Взрывпакеты, дымовые шашки и спецтехника – в Крыму диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась «организовать нападение» на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. Условных диверсантов блокировали и вызвали подкрепление. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа по итогам проведения тактико-специального учения на одном из полигонов республики.

Военнослужащие военной полиции совместно с подразделением противодействия терроризму Южного военного округа (ЮВО) «уничтожили» диверсионно-разведывательную группу условного противника, – сказано в сообщении.

По замыслу учения, ДРГ условного противника попыталась организовать нападение на воинскую колонну, перевозящую личный состав и материальные средства. При обнаружении «неприятеля» военнослужащие противодействия терроризму блокировали условных диверсантов, вызвав на подкрепление сотрудников военной полиции.

Данные мероприятия проводятся у нас ежедневно. Отрабатываем разные элементы, не только нападение на войсковую колонну. Такие занятия дают нам слаженность групп, – пояснил военнослужащий ЮВО Владимир.

По прибытию группы усиления военнослужащие военной полиции задержали «противника» и в сопровождении военной автомобильной инспекции доставили к месту содержания.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было задействовано значительное количество средств имитации: взрывпакеты, дымовые шашки и специальная автомобильная техника, подчеркнули военнослужащие.

Помимо этого, были отработаны такие тактические элементы, как выбор оптимального места для занятия обороны, используя штатный автомобильный транспорт, взаимодействие между старшими машин при движении в колонне и отражении нападения, перестроение машин в порядок, обеспечивающий оптимальный уровень защиты личного состава при ведении стрельбы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин установил в Вооруженных силах РФ День военной полиции, который будет отмечаться 8 февраля.

Военная полиция – правоохранительная структура, входящая в состав ВС РФ. Предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала. Руководство военной полицией осуществляет министр обороны России.

В задачи военной полиции входит обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, противодействие преступности в пределах своей компетенции, охрана объектов ВС РФ, обеспечение безопасности дорожного движения в Вооруженных силах, расследование преступлений или нарушений внутреннего военного законодательства, обеспечение порядка и безопасности во время военных парадов и других массовых мероприятий.

