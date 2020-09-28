В Крыму проведут инвентаризацию аварийного жилья

Сергей Аксёнов провел совещание по вопросам ЖКХ.

В Крыму снова поднят вопрос реализации мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. В частности, в ходе очередного совещания по вопросам ЖКХ Глава РК Сергей Аксёнов поручил провести обследование и полную инвентаризацию многоквартирных домов на наличие признаков аварийности во всех муниципальных образованиях Республики и составить полный адресный перечень. По его словам, данную работу необходимо завершить до конца текущей недели.

Кроме того, обсуждалась ситуация с санитарной очисткой и уборкой территорий муниципальных образований Республики Крым. По мнению Главы Крыма, необходимо четко понимать, какое количество людей и техники нужно для того, чтобы каждый город и район был чистым.

Также в ходе мероприятия был поднят вопрос о проведенной работе в части несанкционированных сбросов канализационных стоков. Сергей Аксёнов отметил, что необходимо наладить работу государственных предприятий в сфере вывоза отходов жизнедеятельности, что не позволит допустить завышения цен от частных компаний. Глава Крыма поручил составить список домовладений, где отсутствует канализация, по всем муниципалитетам. По словам Аксёнова, данный проблемный вопрос особенно актуален в курортных городах и поселках.