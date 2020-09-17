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В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:05 17.09.2020

Представители Главного управления по реализации национальных проектов (регионального проектного офиса) аппарата Совета министров РК провели выездные рейды с целью недопущения срыва установленных сроков по достижению целевых показателей в текущем году по реализации ряда региональных проектов в Крыму.

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты

Сообщается, что на этой неделе проведены выезды по объектам, которые расположены в городах Армянск, Алушта, Джанкой, Бахчисарай, Саки, Керчь, Евпатория, Белогорск, Ялта, Симферополь, а также в Джанкойском, Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском, Ленинском, Кировском, Раздольненском и Черноморском районах Республики Крым.

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты

Проверялись этапы строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений, работы по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, поставки оборудования в учреждения культуры, ход ремонтных работ на участках автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и состояние строительно-монтажных этапов возведения многоквартирных домов и иных строений социальной направленности, — сообщили в Совмине РК.

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты

Отдельное внимание уделялось объектам по обустройству спортивных площадок и поставки специализированного оборудования в муниципальных образованиях. На большинстве объектов подрядные организации продолжают работы в части ускорения темпов и привлечению необходимого количества персонала. По проблемным участкам будут приниматься соответствующие решения и согласовываться оперативные действия по достижению целевых показателей.

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты

В Крыму провели рейды по стройобъектам, включенным в региональные проекты  

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