В Крыму проверили цены на жизненно необходимые лекарства

Завышений не выявлено.

Госкомцен Крыма провел ежемесячный мониторинг цен и надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Информацию предоставили 34 аптечных организаций.

По результатам анализа цен и предельных надбавок на лекарственные препараты, включенные производителями лекарственных препаратов в перечень ЖНВЛП, завышений предельных розничных надбавок не выявлено. Так, фактическая средняя надбавка по ценовой группе до 50 рублей составляет 20,81%, что на 0,27% выше показателя прошлого месяца, по ценовой группе от 50 до 500 рублей — 19,35%, что на 0,88% выше, чем при мониторинге в сентябре 2020 года, и по ценовой группе от 500 рублей — 15,07%, что на 0,52% выше уровня прошлого месяца, — сообщили в Госкомцен РК.

Напомним, предельные уровни розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на препараты перечня ЖНВЛП утверждены Госкомцен Крыма в 2014 году и составляют: до 50 рублей – 25%, свыше 50 рублей до 500 рублей – 22%, свыше 500 рублей – 16%. Действие ранее установленных предельных уровней надбавок на препараты ЖНВЛП продлено на 2020 год.

Ознакомиться с перечнем медикаментов ЖНВЛП и предельным уровнем розничных цен на них в крымских аптеках можно по ссылке .