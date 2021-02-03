В Крыму проверили строительство объектов в рамках ФЦП в Сакском районе и Евпатории

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов проинспектировал строительство объектов в рамках ФЦП в Сакском районе и Евпатории.

Хочу сразу отметить хорошую работу заказчика по городу Саки. В части объектов минстроя все проекты ведутся согласно графику, либо с его существенным опережением, — отметил Храмов.

На участке по ул. Морской, где реализуется проект набережной, в прошлом году с подрядчиком был расторгнут контракт. После чего в краткие сроки выбрали исполнителя работ и заключили новый. На сегодняшний день корректируется проект с учётом требований жителей. С марта текущего года, строительство планируется возобновить. Однако, министр отметил, что благодаря системной работе подрядчика и заказчика, на участках, где корректировки не запланированы, организация уже приступила к выполнению строительно-монтажных работ с опережением графика.

Фото: минстрой РК.