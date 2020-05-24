В Крыму проверяют, как предприятия соблюдают меры по предупреждению распространения коронавируса

Администрациями муниципальных образований Республики Крым за минувшие сутки были проверены 11242 субъекта предпринимательской деятельности, из которых 5684 в муниципальных районах и 5558 — в городских округах.

Общее количество выявленных нарушений составило 64, из них 19 в муниципальных районах и 45 – в городских округах, — цитирует пресс—служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Сотрудниками Центра оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым были осуществлены проверки в шести муниципальных образованиях – города Джанкой, Красноперекопск, Джанкойский, Раздольненский, Красноперекопский и Черноморский районы.

Не было выявлено грубых замечаний в Джанкое, Красноперекопске, Джанкойском и Черноморском районах, — сказал Юрий Гоцанюк.

В Раздольненском районе, по словам Премьер-министра Крыма, проверены пять населённых пунктов.

Масочный режим соблюдается на 90%. В общественном транспорте небольшое количество пассажиров, масочный режим водителями и пассажирами соблюдается, — отмечает Председатель Совета министров Республики Крым.

Что касается нарушений, сообщил Премьер-министр, у ряда индивидуальных предпринимателей Раздольненского района отсутствовал запас дезинфицирующих средств, нет приборов для измерения температуры, отсутствуют журналы термометрии и санитарной обработки, бригада местного РЭС работала без соблюдения масочного режима.

В Красноперекопском районе были проверены семь населённых пунктов. Масочный режим соблюдается населением практически на 90%. Санитарная обработка многоквартирных домов, общественных мест и общественного транспорта проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Однако были выявлены и нарушения. Так, в населённых пунктах Зелёная нива и Коасноармейское медицинские работники местных фельдшерско-акушерских пунктов перед началом работы не проводят термометрию, журналы дезинфекционной обработки и термометрии не ведутся. Информация направлена главному врачу Красноперекопской ЦРБ. В почтовом отделении села Красноармейское термометрия сотрудников не проводится, дезинфекционная обработка и влажная уборка последние несколько дней не проводилась. У ряда индивидуальных предпринимателей в других населённых пунктах Красноперекопского района отсутствует пятидневный запас дезинфицирующих средств и журналы термометрии, не проводится термометрия сотрудников, отсутствуют рециркуляторы воздуха, — говорит Юрий Гоцанюк.

Кроме того, инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в ходе рейдов по лесным массивам и особо охраняемым природным территориям было проведено 150 профилактических бесед с гражданами, установлен один факт нарушения противопожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима не установлено, составлен один протокол.